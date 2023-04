Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (20.04.2023) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Kleidungsstücke und Modeschmuck im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Der 24-Jährige betrat den Verkaufsraum gegen 15.45 Uhr und soll anschließend diverse Kleidungsstücke und einige Modeschmuckartikel in zwei Taschen und einen Rucksack gepackt haben. Im Anschluss verließ der Tatverdächtige das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv folgte ihm daraufhin, sprach ihn an und bat ihn in sein Büro, wo die Beamten ihn schließlich festnahmen. Der 24 Jahre alte Mann mit ungeklärter Staatsbürgerschaft wird im Laufe des Freitags (21.04.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell