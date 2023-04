Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw contra Pkw - 75-Jährige leicht verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Heilbronner Straße am Freitagmorgen (21.04.2023) ist eine 75 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Mann war mit seinem Lkw gegen 07.45 Uhr in der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Pragsattel unterwegs und wechselte auf Höhe der Haltestelle Borsigstraße von der mittleren auf die rechte Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem neben ihm, in gleicher Richtung fahrenden Opel eines 75-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel über mehrere Meter von dem Lkw in den Grünstreifen geschoben. Der 75-jährige Opelfahrer blieb unverletzt, während seine gleichaltrige Beifahrerin leichte Verletzungen erlitt. Der Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mehreren Tausend Euro. Der rechte Fahrstreifen der Heilbronner Straße war kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell