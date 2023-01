Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Zwei unbekannte Täter brechen Verkaufsautomaten auf

Homberg (ots)

Frielendorf

Versuchter Diebstahl aus einem Verkaufsautomaten Tatzeit: 16.01.2023, 23:59 Uhr Einen Verkaufsautomaten in der Hauptstraße versuchten zwei unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aufzubrechen. Die Täter begaben sich zu dem Automaten und brachen dessen Tür mit einem unbekannten Werkzeug auf. Da sich in der Münzkasse kein Bargeld befand, machten die Täter keine Beute. Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Ein jugendlicher männlicher Täter trug einen Kapuzenpullover mit einer Brustaufschrift und der Kapuze über den Kopf gezogen. Der zweite männliche jugendliche Täter trug eine dickere Jacke mit Kapuze, die er sich während der Videoaufzeichnung über den Kopf zog. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

