POL-HR: willingshausen-Wasenberg: Kettensäge und Bohrmaschine aus Wohnhaus gestohlen

Homberg (ots)

Willingshausen-Wasenberg

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 02.01.2023 bis 16.01.2023 Werkzeuge im Wert von 400,- Euro stahlen unbekannte Täter in den vergangenen zwei Wochen aus einem Wohnhaus im Löshäuser Weg. Die Täter drangen auf nicht bekannte Weise in das verschlossene Wohnhaus ein und durchsuchten verschiedene Räumlichkeiten. Aus dem Kellerbereich stahlen sie eine Schlagbohrmaschine in einem Hilti-Koffer sowie eine Motorkettensäge der Marke Stihl. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

