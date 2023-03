Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 17.03.2023 bis 19.03.2023

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti: -Jever- Bereits in der Zeit vom 13.03. bis 14.03.2023 kam es im Innenstadtbereich von Jever zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Hierbei wurden u.a. ein Garagentor, eine Gebäudefassade ein Briefkasten und Stromkasten mit schwarzer Lackfarbe versehen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Tel: 0446192110 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr: -Sande- Am 18.03.2023 wurden die Beamten des Polizeikommissariat Jever zu einem Verkehrsunfall, welcher sich auf dem Gelände der Diskothek Twister- Dance ereignet hat, gerufen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Beamten bei der 28-Jährigen Unfallverursacherin aus Bremen u.a. eine Rauschmittelbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Im Folgenden wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schwerer Diebstahl/ Sachbeschädigung an Süßigkeitenautomat: -Schortens- Vermutlich in der Zeit vom 17.03.2023 auf den 18.03.2023 wird ein auf dem Tankstellengelände an der Menkestraße aufgestellter Süßigkeitenautomat beschädigt. Die unbekannten Täter versuchten die obere Abdeckung gewaltsam zu entfernen, um so an die Genussmittel zu gelangen. Infolge dessen wurde das Gerät aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Es wurden Süßigkeiten und E Zigaretten in bisher unbekannter Menge entwendet. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Tel: 0446192110 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Geldbörsen im Aldi Markt Jever und Schortens Am 18.03.2023 wurden der Polizei Jever zwei Geldbörsendiebstähle gemeldet. Die Taten ereigneten sich jeweils in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr sowohl im ALDI Markt Schortens als auch in Jever. Die Geschädigten hatten sich für die Zeit des Einkaufs in dem Verbrauchermarkt aufgehalten und dort eingekauft. In einem unbeobachteten Moment wurden die Geldbörsen aus mitgeführten Einkaufstaschen entwendet.

Schwerer Diebstahl von Zigaretten:

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:15 Uhr, kam es in der Bebelstraße in Schortens zu einem Diebstahl von Zigaretten aus einem Zigarettenautomaten. Hierzu haben die Täter den Automaten zuvor aufgesprengt und dabei vollständig zerstört. Es wurden vermutlich diverse Zigarettenpackungen und Münzgeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Tel: 0446192110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell