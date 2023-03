Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 17.03.2023 bis 19.03.2023

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl aus Pkw

Am Samstag, gegen 14.30 Uhr, wurde in der Uhlandstraße aus einem unverschlossenen Firmenfahrzeug eine Geldbörse vom Beifahrersitz entwendet. Der Täter nutzte eine günstige Gelegenheit aus, als die Arbeiter Werkzeug aus dem Pkw in das Haus brachten.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Samstagabend in der Hundertwasserstraße, als gegen 20.00 Uhr eine Handtasche von einem bislang unbekannten Täter aus dem unverschlossenen Pkw der Geschädigten entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag drang in der Peterstraße ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung des 46jährigen Geschädigten ein und entwendete diverses Diebesgut. Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor.

Verkehrsunfälle

Bereits am Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr, fuhr ein Lkw (40-Tonner) in den Sengwarder Altendeich ein. Dabei kam sein Auflieger auf die dortige Berme und drohte umzukippen. Der Auflieger konnte dann anschließend glücklicherweise durch ein Abschleppunternehmen wieder auf die Straße gezogen werden. Dadurch war der entstandene Schaden relativ klein geblieben.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.55 Uhr, fuhr ein 52jähriger Wilhelmshavener mit seinem Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Kirchreihe. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von 1,42 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrten

Am Samstagabend, gegen 23.00 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Pkw in der Gökerstraße auf. Bei der Kontrolle des Pkw's konnte festgestellt werden, dass die 55jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab eine AAK von 0,9 Promille. Daraufhin wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und außerdem muss die Fahrzeugführerin mit einem Fahrverbot rechnen.

Gegen 00.15 Uhr wurde dann ein 32jähriger Fahrradfahrer in der Marktstraße angetroffen, der nicht unerheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab eine AAK von 2,06 Promille. Da er auch noch die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte, erhielt er noch eine weitere Strafanzeige wegen Beleidigung.

Um ca. 02.15 Uhr konnte dann durch einen Funkstreifenwagen in Schortens, Bohlswarfer Weg, ein Pkw angehalten und kontrollierte werden. Die 27jährige Fahrzeugführerin stand offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab eine AAK von 1,66 Promille. Neben einer Blutprobenentnahme und einem Strafverfahren wurde auch noch sofort der Führerschein sichergestellt.

Etwas mehr Glück hatte ein 23jähriger Wilhelmshavener, der dabei beobachtet wurde, wie er im angetrunkenen Zustand in seinen Pkw stieg. Da er nicht losfuhr, konnte die Polizei den Fahrzeugführer noch vor Fahrtantritt kontrollieren und den Fahrzeugschlüssel sicherstellen. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab eine AAK von 1,57 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell