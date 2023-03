Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Sande (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt am 16.03.2023, bemerken Polizeibeamte gegen 15.20 Uhr in der Hauptstraße in Sande einen Mann, der mit einem Elektro-Scooter unterwegs ist. An dem Elektrokleinstfahrzeug befinden sich lediglich Fragmente eines bereits seit längerer Zeit abgelaufenen blauen Versicherungskennzeichens. Der Mann wird angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei kann der 22-jährige Fahrzeugführer keinen gültigen Versicherungsnachweis für seinen E-Scooter erbringen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass derartige Fahrzeuge über ein für das Jahr 2023 gültiges Versicherungskennzeichen mit schwarzer Schrift verfügen müssen.

