Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Sande (ots)

Am 16.03.2023 befährt eine 21-jährige Frau gegen 10:00 Uhr mit ihrem Pkw die Straße Marienburg in Sande und hat die Absicht, auf die Bundesstraße 436 abzubiegen. Infolge von Unachtsamkeit übersieht sie dabei den von links kommenden Pkw einer 75-jährigen Frau. Die beiden Fahrzeuge stoßen zusammen und bleiben in nicht mehr fahrbereiten Zustand im Einmündungsbereich stehen. Beide Fahrzeugführerinnen werden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und müssen durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Die B 436 muss für die Dauer der durchzuführenden Maßnahmen an der Unfallstelle voll gesperrt werden. Hierdurch kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu einem erheblichen Rückstau.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell