Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wangerland

Wangerland (ots)

Am 11.03.2023 parkte eine Fahrzeugführerin zwischen 15:32 Uhr und 15:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heinrich-Steinberg-Straße. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass ihr PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde.

Als verursachendes Fahrzeug kommt ein schwarzer Pkw in Betracht. Dieser stand als einziges Fahrzeug in der Nähe des beschädigten Fahrzeuges und war nach dem Einkauf der Geschädigten nicht mehr vor Ort. Im Fahrzeug soll eine Frau, geschätztes Alter Mitte 40 mit braun-blondem, leicht gelockten Haaren, gesessen haben. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Wangerland unter 04463-808910 oder der Polizei unter Jever 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell