Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Chemische Reaktion im Quellbad Dangast

Dangast (ots)

Am Mittwochmittag ist es in Dangast zu einem Chemieunfall gekommen. Während der Befüllung eines Tanks kam es zu einer Verwechselung der Chemikalien, was zu einer Verpuffung und zum Austritt der Chemikalie führte. Da das Schwimmbad zur Vorfallzeit geschlossen war, sind keine Bädegaste im Bad gewesen. Hinweise auf Verletzte liegen derzeit nicht vor. Bislang ist kein Gas aus dem Gebäudeinneren ausgetreten. Vorsorglich hat die Polizei das Quellbad im Umkreis von 100 Metern abgesperrt.

Wir bitten darum, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten.

