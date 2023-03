Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel

Varel (ots)

In dem Tatzeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen ereignet sich in der Mühlenstraße in Varel ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kommt dabei von der Fahrbahn ab und touchiert einen Gartenzaun. Dieser wird durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von dem Verkehrsunfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen und sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

