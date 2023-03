POL-WHV: Beschädigung einer Bremsschwelle

Jever (ots) - Am 13.03.2023 wurde gegen 14:40 Uhr einer 78-jährigen Jeveranerin in einem Supermarkt in der Wittmunder Straße in Jever ihre Geldbörse entwendet. Nach eigenen Angaben hatte sie ihre Umhängetasche und die darin befindliche Geldbörse bei sich geführt und keine Erklärung für den Diebstahl. Ein niedriger dreistelliger Betrag und diverse Visitenkarten sind abhandengekommen. Mögliche Zeugen werden ...

