POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse

Wilhelmshaven (ots) - Am 7.3.2023 ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines Ford stellte in den Morgenstunden sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Marienwerderstraße in Wilhelmshaven ab. Als er zurückkehrte stellte er Beschädigungen am linken Außenspiegel fest. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich ...

