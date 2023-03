POL-WHV: Fünf Kelleraufbrüche in Mehrparteienhaus

Sande (ots) - Am 12.03.2023 erhielt die Polizei gegen 01:00 Uhr Kenntnis von einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Weserstraße in Sande. Ein 17-jähriger Feiernder soll drei weiteren Gästen in der Diskothek geschlagen haben. Zunächst schlug er nach Angaben von Zeugen mehrfach mit der Faust in das Gesicht des einen Opfers. Nachfolgend schlug er gegen den Kopf des anderen Opfers, wobei die Brille zu Bruch ...

mehr