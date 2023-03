Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in einer Diskothek in Sande

Sande (ots)

Am 12.03.2023 erhielt die Polizei gegen 01:00 Uhr Kenntnis von einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in der Weserstraße in Sande.

Ein 17-jähriger Feiernder soll drei weiteren Gästen in der Diskothek geschlagen haben. Zunächst schlug er nach Angaben von Zeugen mehrfach mit der Faust in das Gesicht des einen Opfers. Nachfolgend schlug er gegen den Kopf des anderen Opfers, wobei die Brille zu Bruch ging. Das dritte Opfer erlitt eine Ohrfeige. Nachfolgend kommt es zwischen dem Tatverdächtigen und dessen Freunden zu einer Auseinandersetzung mit den Türstehern der Diskothek.

Als der Jugendliche das Eintreffen der Polizei beobachtete, ergriff dieser die Flucht, welche auf dem Gelände des umliegenden Autohauses endete. Bei der anschließenden Personalienaufnahme zeigte er sich verbal aggressiv und beleidigte und bedrohte die einschreitenden Polizeibeamten mehrfach. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung gefertigt.

Während der Sachverhaltsaufnahme fiel zudem ein 28-jähriger Jeveraner auf, der die polizeiliche Arbeit durch herablassende Kommentare und provozierendes Fertigen von Videoaufnahmen versuchte zu stören. Es war jedoch nicht das einzige Mal, dass er in dieser Nacht auffiel. Gegen 5:00 Uhr fiel er einer Streifenwagenbesatzung in der Menkestraße in Schortens ein Fahrzeug auf, welches Schlangenlinien fuhr und nur durch glückliche Umstände nicht verunfallte. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis und zudem mit 2,58 Promille in der Atemluft deutlich alkoholisiert unterwegs war. Gegen ihn wurden ebenfalls Strafanzeigen gefertigt.

