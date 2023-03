Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven, 10.03.2023 - 12.03.2023

Wilhelmshaven (ots)

Raubtat

Am Freitagabend wurde eine Raubtat in einer Wohnung in der Südstadt angezeigt. Das 21-jährige Opfer erklärte, dass drei unbekannte, maskierte Männer ihn im Treppenhaus überfallen und aus seiner Wohnung einen Fernseher und eine Spielekonsole entwendet hätten. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruchversuch

Am Sonntag gegen 03:25 Uhr meldete ein Zeuge verdächtige Umstände. An einer Wohnbeinrichtung in der Marktstraße wurde durch die eingesetzten Beamten ein aufgehebeltes Fenster festgestellt. Ein Betreten des Gebäudes durch den Täter hat offensichtlich nicht stattgefunden. Es wird wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt.

Hausfriedensbruch

Nach einem Hausfriedensbruch in der Nordseepassage erhielten zwei männliche Personen (20 und 24 Jahre) am Samstagabend einen Platzverweis durch die Polizei. Nachdem sie sich kurz entfernt haben, erschienen beide Personen erneut am Ort, so dass beide durch die eingesetzten Polizeibeamten zur Dienststelle gebracht werden mussten. Während der 20-jährige sich dann kooperativ verhielt, musste der renitente 24-jährige mit richterlicher Bestätigung in Gewahrsam genommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Er blieb daher zur Ausnüchterung bis zum nächsten Morgen in einer Gewahrsamszelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell