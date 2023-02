POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 20. Februar bis 26. Februar 2023

Hamm-Heessen (ots) - Eine aufmerksame Nachbarin hat am Freitagmittag, 24. Februar, an der Sandstraße einen falschen Handwerker in die Flucht geschlagen. Gegen 12.10 Uhr klingelte der Betrüger an der Wohnungstür einer 53-Jährigen und gab an, die Leitungen in ihrem Badezimmer kontrollieren zu müssen. Die Frau fragte den Handwerker mehrfach, was er nun bei ihr wolle ...

