Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nachbarin bemerkt falschen Handwerker - Unbekannter flüchtet

Hamm-Heessen (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin hat am Freitagmittag, 24. Februar, an der Sandstraße einen falschen Handwerker in die Flucht geschlagen.

Gegen 12.10 Uhr klingelte der Betrüger an der Wohnungstür einer 53-Jährigen und gab an, die Leitungen in ihrem Badezimmer kontrollieren zu müssen. Die Frau fragte den Handwerker mehrfach, was er nun bei ihr wolle - trotzdem gelangte der Mann in ihre Wohnung. Während die 53-Jährige im Bad den Wasserhahn öffnen und warten sollte, hielt sich der Betrüger bereits in einem anderen Raum der Wohnung auf.

Eine 70 Jahre alte Nachbarin wurde zuvor schon auf das kurze Gespräch zwischen der 53-Jährigen und dem falschen Handwerker aufmerksam, welches sie im Hausflur führten. Sie war skeptisch und betrat die Wohnung ihrer Nachbarin mit Hilfe eines Ersatzschlüssels. Als die 70-Jährige den falschen Handwerker zur Rede stellte, flüchtete er aus dem Haus.

Bei dem Betrüger soll es sich um einen schlanken Mann im geschätzten Alter von 28 bis 30 Jahren handeln. Er ist etwa 1,85 Meter groß und trug eine dunkle Basecap, eine blaue Jeans und eine blaue Jacke.

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell