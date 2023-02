Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brennende Abfallcontainer

Hamm-Herringen (ots)

Unbekannte haben am späten Sonntagabend, 26. Februar, Abfallcontainer an der Hessenstraße in Brand gesetzt.

Ein Anwohner bemerkte gegen 23.20 Uhr das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Zerstört wurden bei dem Brand zwei Müllcontainer, ein dritter wurde durch die Flammen beschädigt.

Der Sachschaden wird auf etwa 1100 Euro geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen.(hr)

