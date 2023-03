POL-WHV: Presse PK Varel Zeitraum 10.03.2023 bis 12.03.2023

Wilhelmshaven (ots) - Raubtat Am Freitagabend wurde eine Raubtat in einer Wohnung in der Südstadt angezeigt. Das 21-jährige Opfer erklärte, dass drei unbekannte, maskierte Männer ihn im Treppenhaus überfallen und aus seiner Wohnung einen Fernseher und eine Spielekonsole entwendet hätten. Die Ermittlungen dauern an. Einbruchversuch Am Sonntag gegen 03:25 Uhr ...

