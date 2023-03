Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 10. - 12.03.2023

Jever/Schortens/Hohenkirchen (ots)

Vollbrand eines Carports

Am 11.03.2023, gegen 15:43 Uhr, geriet aus bislang ungeklärten Gründen der Carport eines Einfamilienhauses in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Carport bereits vollständig in Flammen und das Feuer drohte sich bereits auf die angrenzende Garage auszubreiten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand jedoch vollständig gelöscht werden, so dass es neben dem Totalverlust des Carports, sonst nur bei Beschädigungen an der Außenverkleidung der Garage blieb. Die Hausbewohner hatten das Haus zwischenzeitlich bereits verlassen. Für benachbarte Häuser und Personen bestand durch das zeitnahe Einschreiten der Feuerwehr keine Gefahr. Eine Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden.

Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis Durch Zeugen wurde am 12.03.2023, gegen 05:00 Uhr, gemeldet, dass ein Fahrzeug mit starken Schlangenlinien und stetig wechselnden Geschwindigkeiten das Stadtgebiet Schortens befährt. Der 28 jährige Fahrzeugführer kann später an seiner Wohnung, im Beisein eines 31 jährigen Mitfahrers, angetroffen werden. Hierbei stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer bereits zuvor wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis aufgefallen war. Auch in diesem Fall besaß der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Sein Mitfahrer verweigerte zudem die vollständige Angabe seiner Personalien und musste zwangsweise nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Hierbei leistete die Person gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten erfolglos Widerstand.

Zwei Verkehrsunfallfluchten in Hohenkirchen Am 11.03.2023, gegen 15:32, teilte eine 19 jährige Wangerländerin der Polizei mit, dass ihr, auf dem Gelände eines Discounters in der Heinrich-Steinberg-Straße, geparkter Pkw vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Anschließend hat sich der Unfallgegner von der Örtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Weiterhin kann eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariates Jever am 12.03.2023, gegen 08:20 Uhr, einen Verkehrsunfallort in Hohenkirchen feststellen. An der Einmündung Jeversche Straße / Alma-Rogge-Weg wurden mehrere Verkehrs- und Hinweisschilder offenbar im Rahmen eines Unfallgeschehens überfahren. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Unfall sich in der Nacht vom 11.03.2023 auf den 12.03.2023 ereignet hat. Ein Verursacher hat sich auch hier bislang noch nicht zu erkennen gegeben.

