POL-ANK: Einbruch in ein Wohnhaus in Anklam

Lassan (ots) - In der vergangenen Nacht (12.02. bis 13.02.2023) ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Anklamer Straße in Lassan eingebrochen. Der Täter verschaffte sich zwischen 01:20 und 01:30 Uhr Zutritt zum Haus und durchwühlte Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Die Hausbesitzerin, welche zur Tatzeit schlief, wurde durch die Geräusche geweckt. Plötzlich kam der Unbekannte in das Schlafzimmer, sah ...

mehr