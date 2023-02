Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mann und Frau wollten 210 Tafeln Schokolade stehlen

Pasewalk (ots)

Ein Ladendetektiv stellte gestern Nachmittag (09.02.2023, 14:40 Uhr) eine Frau und einen Mann in einem Suptermarkt in der Stettiner Chaussee in Pasewalk, weil diese 210 Tafeln Schokolade im Wert von fast 500 Euro stehlen wollten. Der Detektiv sprach die beiden Polen im Alter von 27 und 32 Jahren außerhalb des Kassenbereichs an, welche daraufhin in den Markt flüchteten. Der Detektiv konnte sie erneut stellen und festhalten, wobei der 27-Jährige versuchte sich loszureißen. Dabei zog er ein Pfefferspray aus seiner Tasche und richtete es auf den Ladendetektiv. Zusammen mit anderen Mitarbeitern des Marktes konnten die beiden Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Pasewalk gebracht. Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat übernommen. Da keine Haftgründe vorlagen, wurden sie aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die beiden Personen müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und versuchter Nötigung stellen.

