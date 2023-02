Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruch in ein Wohnhaus in Lassan

Lassan (ots)

In der vergangenen Nacht (12.02. bis 13.02.2023) ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Anklamer Straße in Lassan eingebrochen. Der Täter verschaffte sich zwischen 01:20 und 01:30 Uhr Zutritt zum Haus und durchwühlte Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Die Hausbesitzerin, welche zur Tatzeit schlief, wurde durch die Geräusche geweckt. Plötzlich kam der Unbekannte in das Schlafzimmer, sah die Seniorin und flüchtete. Es stellte sich heraus, dass der Täter Schmuck und Bargeld gestohlen hatte. Der Schaden beträgt knapp eintausend Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wolgast unter 03836 252-224 sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell