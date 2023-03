Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vierte Sachbeschädigung einer Schranke

Jever (ots)

Am 11.03.2023 wurde eine Schranke in der Bahnhofstraße in Jever bereits zum vierten Mal in diesem Jahr beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich mittlerweile auf mehrere Tausend Euro. In der Nacht, gegen 04:45 Uhr näherte sich bislang unbekannter Täter der Schranke, verbog diese gewaltsam und entfernte sich vom Tatort. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- jugendliches Aussehen - männlich - dunkel gekleidet - Kapuze auf dem Kopf

Die Polizei Jever bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Täter machen können, sich unter 04461/92110 zu melden.

