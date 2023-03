POL-WHV: Durchsuchungsmaßnahmen auf Wangerooge

Bockhorn (ots) - Zwischen dem 10.03.2023 und dem 11.03.2023, wurde in Bockhorn, Urwaldstraße, eine dort auf der Fahrbahn montierte Bremsschwelle, sog. "Berliner Kissen" auf bislang unbekannte Weise beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bockhorn (04453/978620) oder der Polizei in Varel (04451/9230) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

