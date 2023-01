Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Arbeitsunfall

Bühl (ots)

Ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Inselstraße in Bühl sorgte am Mittwochnachmittag für den Einsatz von Rettungskräften, unter anderem auch der Besatzung eines Rettungshubschraubers und den Beamten des Polizeireviers Bühl. Ein Arbeiter war gegen 14:45 Uhr mit dem Verlegen von Rohren beschäftigt, als ersten Erkenntnissen zufolge eine Lehmwand brach und teilweise auf den 33-Jährigen stürzte. Ein Fremdverschulden ist bislang nicht erkennbar.

Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

/ma

