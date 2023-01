Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg - Großangelegte Durchsuchungen in mehreren Objekten

Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei ziehen nach der Durchsuchungsaktion vom 24.01.2023 in Baden-Baden und im Landkreis Rastatt eine positive Bilanz. Es konnten insgesamt ca. 700 Gramm Amphetamin,17 Gramm Kokain, ca. 120 Gramm Cannabis, 180 ml Methadon und 14 Gramm Heroin sichergestellt werden, was den Verdacht bestätigt, dass in den im Wesentlichen von Asylbewerbern genutzten Räumlichkeiten ein schwunghafter Rauschgifthandel stattgefunden hat. Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen 7 der festgenommenen Personen einen Haftbefehl. Das Amtsgericht Baden-Baden erließ die Haftbefehle, die den Beschuldigten noch am 24.01.2023 bis in die frühen Abendstunden eröffnet wurden. Ein Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, die übrigen 6 Personen wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo sie bis zum Beginn ihrer jeweiligen Hauptverhandlung bleiben werden. Im Zuge der Maßnahmen konnten zwei weitere Personen angetroffen und festgenommen werden, die in anderweitigen Verfahren mit Haftbefehl gesucht wurden. Hierbei handelte es sich überwiegend um zurückliegenden Körperverletzungs- und Eigentumsdelikte. Die Männer wurden ebenfalls in Justizvollzugsanstalten überstellt.

