Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vorfahrt missachtet

Achern (ots)

Nach einem Unfall in der Güterhallenstraße am Dienstagabend, war ein Sachschaden von rund 10.000 Euro zu beziffern. Gegen 19:50 Uhr war eine 50 Jahre alte Opel-Fahrerin auf der Güterhallenstraße, von der Fautenbacher Straße in Richtung B3, unterwegs. An der Kreuzung mit einem untergeordneten Teil der Güterhallenstraße missachtete eine von rechts die Kreuzung überquerende 21-jährige Renault-Fahrerin die Vorfahrt der Opel-Lenkerin, worauf es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell