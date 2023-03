Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstähle auf Wochenmarkt am Rathausplatz

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.03.2023 kam es gegen 07:35 Uhr zu einem Diebstahl auf dem Wochenmarkt auf dem Rathausplatz. Es bislang unbekannter Täter ergriff die Geldkassette eines Marktbetreibers und wollte die Flucht ergreifen. Aufgrund eines Sicherungsmechanismus schlug die Komplettentwendung fehl, sodass er lediglich das Münzgeld in niedriger zweistelliger Höhe an sich nehmen konnte. Der Täter wurde angesprochen, händigte das Diebesgut aus und entfernte sich fußläufig. Im Anschluss daran wurde die Polizei verständigt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass derselbe Täter bereits am 11.03.2023 in Erscheinung getreten war. Ebenfalls gegen 10:30 soll er die derzeit noch ungesicherte Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Betrag an Bargeld entwendet haben.

In beiden Fällen konnte der Täter unerkannt flüchten. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Täter machen können, sich unter 04421/942-0 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell