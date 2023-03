Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PKW verunfallt im Graben

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.03.2023 befährt ein 32-jähriger Wangerländer gegen 01:00 Uhr mit seinem PKW die Oldorfer Straße. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte, sich überschlug und schlussendlich auf dem Dach in einem wasserführenden Graben landete. Nur dem Glück ist es zu verdanken, dass sich der Verunfallte eigenständig aus dem PKW, in den bereibefreien konnte und nur leicht verletzt wurde. An seinem PKW entstand ein Totalschaden.

"Die Glätte stellt für die Autofahrer eine besondere Gefahr da; sie ist überwiegend nicht sichtbar. Es ist wichtig, die Beleuchtung und Reifenprofiltiefe fortlaufend zu kontrollieren, aber eben auch seine Geschwindigkeit und seine Aufmerksamkeit der Witterung anzupassen, genau wie bei Nebel und schlechter Sicht" sagt Ole Peuckert, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wilhelmshaven-Friesland.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell