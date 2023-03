Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Rollators

Schortens (ots)

Am 14.03.2023, in der Zeit von 16:05 Uhr - 16:20 Uhr, wurde der Geschädigten ihr silberfarbener Rollator aus dem überdachten Fahrradunterstand des Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Schortens entwendet. Der Rollator war mit einer zusätzlichen Beleuchtung ausgestattet.

Der Verbrauchermarkt war geöffnet, es herrschte reger Publikumsverkehr. Wer kann Hinweise zum Sachverhalt geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Schortens, Tel.: 04461/9849330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell