Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Schortens (ots)

Am 16.03.2023 befährt ein 73 Jahre alter Mann gegen 16:30 Uhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 294 in Schortens. In einem Kurvenbereich kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und landet dort in einem parallel verlaufenden Straßengraben. Das Fahrzeug wird dabei in erheblichen Maße ringsherum beschädigt. Im Rahmen der folgenden Verkehrsunfallaufnahme wird starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergibt bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 2,28 Promille. Dem Mann wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell