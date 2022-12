Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisiert am Steuer

Straßenhaus (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Straßenhaus in Straßenhaus auf einen Pkw aufmerksam, welcher in unsicherer Fahrweise geführt wurde. Auf die eingeschalteten Anhaltesignale reagierte der Fahrzeugführer zunächst nicht und versuchte sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte das Fahrzeug im Reiweg in Straßenhaus gestoppt werden. Schnell stellten die Beamten den Grund für die versuchte Flucht fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Dem 52jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt; die Weiterfahrt untersagt.

