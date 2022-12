POL-PDNR: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten

Horhausen (ots) - Im Laufe des gestrigen Tages zwischen 05:30 Uhr und 16:15 Uhr wurde in Höhe der Rheinstraße 21 in Horhausen der Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten, weißen VW Golf beschädigt. Der Außenspiegel wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und abgerissen. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei ...

