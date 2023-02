Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Alkoholisierter 62-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 01:40 Uhr kam es in der Straße "Hinterer Zwinger" in Leonberg zu einem Rettungsdienst- und Polizeieinsatz, nachdem ein 62-Jähriger eine vermutlich lebensnotwenige Behandlung verweigerte. Die Rettungssanitäter forderten die Polizei an, da der sichtlich stark betrunkene Mann sich eine unbekannte Menge an Insulin spritze und den, für seine Gesundheit wichtigen, Anweisungen der Rettungskräfte nicht folgeleistete. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeikräften verhielt sich der Mann zunehmend aggressiver. Nachdem er einem Polizeibeamten mit der flachen Hand gegen den Oberkörper schlug, wurde er durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und mittels Handschließen fixiert. Hiergegen widersetzte sich der Mann und beleidigte mehrfach die Einsatzkräfte. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht, wo er aufgrund seines gesundheitlichen Zustands stationär aufgenommen wurde. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell