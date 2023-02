Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Unbekannte betrügen 66-Jährige um mehrere Tausend Euro

Ludwigsburg (ots)

Eine 66 Jahre alte Frau aus Gäufelden-Öschelbronn wurde am Mittwoch zunächst per Kurznachricht von einem noch unbekannten Täter auf ihrem Handy kontaktiert, der sich als deren Sohn ausgab. Während eines Austauschs via WhatsApp am Donnerstag, suggerierte der angebliche Sohn der 66-Jährigen durch geschickte Gesprächsführung, dass er finanzielle Unterstützung benötige. Im Glauben, ihrem Sohn zu helfen, überwies die Geschädigte mehrere Tausend Euro an zwei verschiedene, ihr von den Tätern genannte Konten. Erst, als ihr echter Sohn nach Hause kam, fiel der Betrug auf und die 66-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell