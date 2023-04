Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Motorroller gestohlen + Positiver Drogentest + Unfallflucht vor dem Sportgeschäft

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Motorroller gestohlen

Der gestohlene Motorroller, eine schwarze Peugeot Speedfight 2, stand mit dem Lenkerschloss gesichert unter einer Plane vor dem Eingang des Anwesens An der Schanze 7. Der Diebstahl war von Mittwoch auf Donnerstag 20. April, zwischen 17 und 08.30 Uhr. Mit dem Roller erbeutete der Täter auch den Inhalt des Helmfachs, diverses Handwerkzeug und einen Helm. Der Wert der Beute beträgt insgesamt mindestens 1300 Eur. Zur gleichen Tatzeit kam es ein paar Häuser weiter zu einem versuchten Rollerdiebstahl. Dieser Diebstahl scheiterte jedoch aus unbekannten Gründen. Wer hat in der fraglichen Zeit in der Straße An der Schanze verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Positiver Drogentest - Autofahrt endet um kurz nach 13 Uhr

Bei der Kontrolle eines Autos in der Zeppelinstraße am Donnerstag, 20. April, um kurz nach 13 Uhr, ergab sich der Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln beim 28 Jahre alten Fahrer. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf THC. Die Polizei musste daher die Autofahrt beenden und eine Blutprobe veranlassen.

Wehrda - Unfallflucht vor dem Sportgeschäft

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen eines Rangiermanövers auf dem Parkplatz vor dem Eingang zu einem großen Sportgeschäft in der Tom-Mutters-Straße am Donnerstag, 20. April, zwischen 16.30 und 17.20 Uhr. Im Verlauf des Manövers kam es zur Kollision mit einem roten Opel Corsa mit Marburger Kennzeichen. Der Corsa parkte vor dem Geschäft auf der linken Seite in der ersten, dem Haupteingang am nächsten gelegenen Parkbucht. An dem Opel entstand hinten links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell