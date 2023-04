Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mutmaßliche Betrüger festgenommen - Tat nicht angezeigt Kripo Marburg sucht Opfer nach Betrug am Telefon

Landkreis

Die Kripo Marburg sucht nach der Festnahme mutmaßlicher Betrüger nach einem noch unbekannten Opfer. Der Ort der Geldübergabe aus einem Betrug am Telefon war sehr wahrscheinlich Marburg. Die offenbar noch nicht angezeigte Tat war nach bisherigem Wissen im letzten Jahr am Freitag, 19. August 2022. Da ein späteres Strafmaß für die Festgenommenen sicherlich auch an der Anzahl nachgewiesener Taten anknüpft bittet die Kripo das Betrugsopfer, das möglicherweise in der Universitätsstraße Geld übergeben hat, dringend, sich zu melden.

Die Suche nach dem Opfer der Straftat im Landkreis Marburg Biedenkopf resultiert aus den Erkenntnissen nach Ermittlungen im Zusammenhang mit den Festnahmen von insgesamt drei Beschuldigten nach Betrug am Telefon. Die Festnahmen erfolgten in zeitlichen Abständen in Hessen und angrenzenden Bundesländern. Weitere Angaben dazu sind derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich.

Nach bisherigem Wissen erhielt das gesuchte Opfer einen Telefonanruf mit einer für die Betrüger am Telefon typischen Masche. Die Betrüger benutzten in diesem Fall die "Unfalllegende". Hierbei schockierten die Anrufer ihr Opfer mit der Mitteilung, dass die Tochter, der Sohn oder ein sonstiger enger Angehöriger in einen schweren, tödlich verlaufenen Verkehrsunfall verwickelt sei. Das Gespräch endete mit Sicherheit mit einer Geldforderung. Bei der Unfallmasche ist das meist die Offerte, eine anstehende Haft durch eine Kaution abwenden zu können. Im Erfolgsfall vereinbaren die Betrüger dann einen Treffpunkt zur Geldübergabe. Möglicherweise ging es in Marburg, wie bei den anderen in dem Zusammenhang ermittelten Taten um einen Betrag zwischen 25 und 35.000 Euro.

Aufgrund der Ermittlungen nach den Festnahmen steht fest, dass der Geldabholer sich am Freitag, 19. August, 2022, gegen 11.40 Uhr, vor dem Anwesen Universitätsstraße 8 aufhielt. Die Zeit der Geldübergabe könnte zwischen 11 und 15.15 Uhr gewesen sein, wobei sie nicht zwingend in der Universitätsstraße erfolgt sein muss.

Der Geldabholer ist 29 Jahre alt, wirkt aber etwas älter. Er ist 178cm groß und hat eine kräftige Statur. Er hat schwarze, kurze, an den Seiten rasierte Haare und einen schwarzen Vollbart. Unterwegs war er mit einem unauffälligen, grauen Opel Astra GTC mit Frankfurter Kennzeichen. Der Mann ging nach eigener Aussage bei der Geldübergabe immer gleich und speziell vor. Er ging auf die Opfer zu und gab ihnen ein Tastentelefon. Am anderen Ende instruierte der Hintermann dann das Opfer, das Geld zu übergeben und hielt das Opfer dabei zeitgleich auf dessen eigenen Telefon in der Dauerleitung. Der Abholer selbst wechselte mit dem Opfer kein Wort.

Bis heute liegt der Kripo Marburg zu diesem ermittelten, erfolgreichen Betrug keine passende Strafanzeige vor. Nicht nur das Opfer ist unbekannt, sondern auch der Umfang der Beute.

Die Kripo bittet das Opfer nochmals dringend um Kontaktaufnahme. (Tel. 06421 406 337 werktags zu Geschäftszeiten).

Martin Ahlich

