Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Betrug am Telefon erfolgreich - Opfer verliert fünfstellige Summe

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg (Landkreis) (Bezug: Presseinfo vom Mittwoch, 19. April)

Trotz der sehr frühzeitigen Warnung vor den aktuell anrufenden Betrügern gab es am Mittwoch, 19. April leider doch noch ein Opfer. Ein über 80 Jahre alter Mann übergab gegen 16.30 Uhr in der Ockershäuser Allee einem Mann eine fünfstellige Geldsumme. Das Opfer glaubte, damit die Kaution zu bezahlen, um eine Angehörige vor einer drohenden Haft nach einem tödlichen Unfall zu bewahren. Der Geldbote entfernte sich zu Fuß. Ob er später in ein Fahrzeug einstieg, steht nicht fest. Der Mann war 18 bis 25 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte ein rundliches Gesicht und trug schwarze Kleidung. Der Mann hatte einen leicht gebräunten Teint und könnte südeuropäischer eventuell auch arabischer Herkunft sein.

Wer war am Mittwochnachmittag in der Ockershäuser Allee? Wer hat ein Treffen zwischen einem älteren und einem deutlich jüngeren Mann gesehen und kann insbesondere den jüngeren Mann näher beschreiben? Wem fiel in der Ockershäuser Allee oder in unmittelbarer Nähe ein fremdes Fahrzeug z.B. wegen des auswärtigen Kennzeichens oder wegen der trotz stehenden Autos nicht aussteigenden Insassen auf? Wer hat augenscheinlich wartende oder suchende Personen bemerkt oder sonstige Beobachtungen gemacht, die in einem Zusammenhang mit der anschließenden Geldübergabe stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gerade dieser aktuelle Fall zeigt wieder die Wichtigkeit immer und immer wieder und möglichst frühzeitig und über sämtliche Wege vor den Betrügern am Telefon zu warnen und über das Vorgehen bzw. die Maschen aufzuklären. Innerhalb des Polizeipräsidiums Mittelhessen gab es am Mittwoch, beginnend ab 10.50 Uhr, 26 der Polizei gemeldete Anrufe von Betrügern am Telefon. Über weitere Anrufe und Opfer der Betrüger am Telefon ist bislang nichts bekannt.

Die Betrüger passen ihre Vorgehensweisen ständig an und variieren bzw. vermischen die verschiedenen Maschen.

"Letztendlich geht es bei dem unerwarteten Anruf aber immer ums Geld und immer dann ist sofortiges Auflegen der sicherste Weg, nicht Opfer von Betrügern zu werden."

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter https://k.polizei.hessen.de/1254894044 (Polizei Hessen>Schutz und Sicherheit>Rat und Vorsorge> Sicherheit für Senioren)

"Die Polizei und die Medien brauchen Unterstützung, damit die Betrüger keinen Erfolg haben! Es ist deshalb von größter Wichtigkeit, diese Hinweise nach Bekanntwerden der Warnmeldung sofort weiter zu verbreiten. Rufen Sie sofort an und informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Instruieren Sie Ihre Freunde, Bekannten und Angehörigen und sprechen Sie Verhaltensweisen bei einem solchen Telefonanruf, bei dem es ums Geld geht ab. Hängen Sie nötigenfalls als dauerhafte Erinnerung einen großen Zettel mit ihrer Telefonnummer und z.B. mit der Aufschrift "Vorsicht! Betrüger am Telefon? Ruf mich zurück!" ans Telefon."

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell