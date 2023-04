Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung in Wiesbaden +++ Pkw gestohlen +++ Gewerbebetrieb von Einbrechertrio heimgesucht +++ Radfahrerin von Lkw angefahren +++ In Bürokomplex eingebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Erst Passanten angepöbelt und anschließend in Auseinandersetzung verwickelt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 05.04.2023, 09.50 Uhr

(pl)Ein 34-jähriger Mann hat Mittwochmorgen in der Dotzheimer Straße zunächst Passanten angepöbelt und ist letztlich mit einem 50-jährigen Mann aneinandergeraten. Der Polizei wurde um kurz vor 10.00 Uhr mitgeteilt, dass ein Mann an der Bushaltestelle in der Dotzheimer Straße Ecke Bismarckring wahllos Passaten anpöbeln und beleidigen würde. Nahezu zeitgleich wurden zwei Polizeistreifen aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern zur selben Örtlichkeit geschickt. Die Polizeikräfte konnten dort zwei in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelte 50 und 34 Jahre alte Männer auf dem Boden liegend antreffen. Es stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass der 30-Jährige wohl zuvor herumgepöbelt und hierbei auch Beleidigungen sowie Drohungen in Richtung des 50-Jährigen ausgesprochen haben soll. Aufgrund dessen habe sich die wechselseitige Körperverletzung zwischen den beiden Männern entwickelt. Der 34-Jährige verhielt sich auch in Anwesenheit der Polizeikräfte aggressiv und sprach weiter Beleidigungen in Richtung anwesender Personen aus. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der Mann durch eine Polizeitreife zum 3. Polizeirevier gebracht und teilte währenddessen auch den eingesetzten Beamten gegenüber verbale Beleidigungen und Drohungen aus. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen der wechselseitigen Körperverletzung eingeleitet. Darüber hinaus muss sich der 34-Jährige wegen der ausgesprochenen Drohungen und Beleidigungen verantworten.

2. Toyota Land Cruiser gestohlen,

Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße, Dienstag, 04.04.2023, 22.00 Uhr bis Mittwoch, 05.04.2023, 08.30 Uhr

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Mittwoch von einem Grundstück in der Gertrud-Bäumer-Straße einen abgestellten Toyota Land Cruiser gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam das Hoftor des Grundstücks und entwendeten den schwarzen Pkw im Wert von rund 50.000 Euro. An dem Land Cruiser waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-HN 202 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Gewerbebetrieb von Einbrechertrio heimgesucht, Wiesbaden, Im Rad, Donnerstag, 06.04.2023, 04.40 Uhr

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Gewerbebetrieb in der Straße "Im Rad" von einem Einbrechertrio heimgesucht. Die Täter hebelten die Eingangstür zum Verkaufsraum auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes auf und gelangten durch diese in das Tatobjekt. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und schnappten sich unter anderem Fahrzeugschlüssel sowie einen Safe, welchen sie noch versuchten, im Treppenhaus zu öffnen. Die Einbrecher wurden jedoch gegen 04.40 Uhr durch einen Mitarbeiter verschreckt und ergriffen daraufhin die Flucht. Einer der Einbrecher war schlank und mit einer Kappe, einem langärmeligen Oberteil/Jacke, einer Hose mit Seitenstreifen, einer Umhängetasche bekleidet sowie mit einem Tuch oder Schal vermummt. Ein weiterer trug eine Wollmütze, eine Weste, darunter ein langärmeliges Oberteil und war ebenfalls mit einem Tuch oder einem Schal vermummt. Der Dritte trug ein Oberteil einer über den Kopf gezogenen Kapuze und eine Umhängetasche. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Radfahrerin von Lkw angefahren - Zeugen gesucht, Gustav-Stresemann-Ring / New-York-Straße / Frankfurter Straße, Donnerstag, 06.04.2023, 13:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag wurde in Wiesbaden eine Radfahrerin bei einer Kollision mit einem Lkw verletzt, die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine Radfahrerin gegen 13:30 Uhr den rechtsseitigen Radweg der New-York-Straße in Richtung des Gustav-Stresemann-Rings. Beim Passieren der dortigen Kreuzung Ecke Frankfurter Straße, stieß ein parallel und in die gleiche Richtung fahrender, blauer Lkw samt dreiachsigem Anhänger und orangener Plane plötzlich gegen die Radfahrerin. Während die 66-jährige Radfahrerin zu Fall kam, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des Lkw unbeirrt weiter. Die Dame kam anschließend leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Unbekannte suchen Schrebergarten heim, Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Straße, Zwischen Montag, 27.03.2023, 13:00 Uhr und Mittwoch, 05.04.2023, 16:20 Uhr

(Sto) Im Zeitraum zwischen Montag, 27.03.2023 und Mittwoch, 05.04.2023 haben sich bislang unbekannter Täter unberechtigt auf das Gelände eines Schrebergartens in der Danziger Straße in Wiesbaden-Sonnenberg begeben. Dort öffneten sie gewaltsam zwei Hütten und entwendeten zahlreiche Gegenstände. Demnach wurde die Strafanzeige am Abend des 05.04.2023 erstattet, Polizeibeamte des 4. Polizeireviers in Wiesbaden führten Spurensicherungsmaßnahmen durch. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde deutlich, dass unter anderem Werkzeug, Elektrogeräte und ein Grill im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet worden waren. Nähere Angaben können diesbezüglich noch nicht gemacht werden. Derzeit gibt es keine Täterhinweise.

Die Polizei in Wiesbaden führt die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um telefonische Zeugenhinweise unter (0611) 345244-0.

6. Pfefferspray in Fastfood-Restaurant gesprüht, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Mittwoch, 05.04.2023, 17:08 Uhr

(Sto)Am Mittwochnachmittag kam es in einem Wiesbadener Fastfood-Restaurant zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray. Nach ersten Ermittlungen folgte die 46-jährige Tatverdächtige aus Wiesbaden aus unbekannten Gründen einer 19-jährigen Frau aus Bad Schwalbach in das Restaurant. In den Toilettenräumlichkeiten sprühte die Tatverdächtige mit Pfefferspray durch den Türspalt einer Kabine, in die sich die Geschädigte zwischenzeitlich begeben hatte. Durch das Pfefferspray wurden sowohl die 19-jährige Bad Schwalbacherin, als auch die ebenfalls vor Ort befindliche 49-jährige Filialleiterin leicht verletzt. Beide bedurften jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Die Tatverdächtige konnte im Nahbereich durch unmittelbare vor Ort entsandte Polizeibeamte angetroffen werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

7. In Bürokomplex eingebrochen,

Wiesbaden, Homburger Straße, Zwischen Dienstag, 04.04.2023, 18:00 Uhr und Mittwoch, 05.04.2023, 05:47 Uhr

(Sto)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind dreiste Einbrecher in einen Bürokomplex im Wiesbadener Rheingauviertel, dortige Homburger Straße, eingestiegen. Beim Tatobjekt handelt es sich um einen mehrgeschossigen Eckbürokomplex, in dem sich unter anderem zahlreiche Firmen und der Hauptzugang einer Behörde befinden. Nach ersten Erkenntnissen wurde in dem Gebäude in die separat gelegenen Räumlichkeiten einer Firma sowie einer Behörde eingebrochen, indem die Täter ein Fenster aufhebelten beziehungsweise, im zweiten Fall, durch eine Tür ins Innere gelangten. Dort verschafften sie sich zu mehreren Büroräumen gewaltsam Zutritt und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Elektrogeräte in bislang nicht näher zu beziffernder Höhe. Die Sachschäden werden derzeit auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter (0611) 345-0 um telefonische Zeugenhinweise.

