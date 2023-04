POL-WI: Schockanruf erfolgreich +++ Einbrecher zugange +++ Falsche Wasserwerker erfolgreich +++ Dienstfahrzeug der Stadtpolizei beschädigt +++ Verkehrskontrollen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Betrüger mit Schockanruf wegen angeblichen Unfalls der Tochter erfolgreich, Wiesbaden, Mainzer Straße, Selters, 04.04.2023, 14:30 bis 17:45 Uhr

(mk) Am Dienstag wurde eine Frau aus Selters im Landkreis Limburg-Weilburg Opfer von Trickbetrügern, wobei die Geschädigte um eine größere Geldsumme und Goldbarren gebracht wurde. Im aktuellen Fall meldeten sich die Betrüger per Telefon bei der Geschädigten und gaben sich im Verlauf des Gesprächs wechselnd als Polizeibeamte, Rechtsanwältin und Gerichtsmitarbeiter aus. Ihr wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall in Stuttgart verursacht habe und dabei ein Kind gestorben sei. Damit die Tochter nun nicht ins Gefängnis müsse, müsse eine Kaution von 50.000EUR beim Gericht in Wiesbaden hinterlegt werden. Die geschockte Frau aus Selters begab sich sodann nach Wiesbaden. In wiesbaden wurde ihr durch die Betrüger mitgeteilt, dass das Gericht bereits zu habe und die Übergabe nun bei einem in der Nähe gelegenen Schnellrestaurant in der Mainzer Straße erfolge. Dort übergab die Geschädigte gegen 17:45 Uhr eine größere Menge Bargeld und Goldbarren an einen unbekannten Mann. Erst danach stellte sie fest, dass es sich um einen Betrug handelte.

Laut der Geschädigten war der Abholer männlich, wies ein südländisches Erscheinungsbild auf und sprach gut Deutsch. Er soll ca. 1,70m groß und ca. 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein sowie dunkle Kotletten gehabt haben. Bei der Übergabe trug er laut der Geschädigten eine helle Weste. Die restliche Bekleidung war schwarz. Zudem trug er eine Aktentasche bei sich.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald angebliche Verwandte sich, egal über welches Medium, melden, und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen erfolgen, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte kam und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

2. Bewohnerin von Dieben überrascht,

Wiesbaden, Adalbert-Stifter-Straße, 04.04.2023, 14:15 Uhr

(da)Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses wurde am Dienstagnachmittag durch zwei Einbrecher überrascht, als diese in ihr Wohnhaus einbrachen. Gegen 14:15 Uhr drangen zwei bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße ein. Zunächst öffneten diese gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten diverse Räumlichkeiten im Erdgeschoss und Keller. Hierbei konnten sie von einer Bewohnerin beobachtet werden, bevor sie ohne Beute flüchteten. Die Bewohnerin beschreibt den ersten Täter als männlich, ca. 180cm groß, normale Statur, schwarze, kurze Haare, Bart, auffällig rot-weiß karierter Schal, schwarze Schuhe und dunkel gekleidet. Die andere Person war ebenfalls männlich, ca. 180cm groß, normale Statur, schwarze, kurze Haare, Bart mit grauer Hose und dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 345-0 entgegen.

3. Falsche Wasserwerker bringen Ehepaar um Bargeld, Wiesbaden, Frankfurter Straße, 04.04.2023, 16:15 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag gaben sich bisher unbekannte Täter als Mitarbeiter des örtlichen Wasserwerks aus und brachten ein Ehepaar in der Frankfurter Straße um 500EUR. Hierzu verschafften sich die Täter gegen 14:15 Uhr zunächst Zugang zur Wohnung, indem sie das Ehepaar vor ihrer Wohnung ansprachen und angaben, dass sie von der Hausverwaltung geschickt wurden. Als die Angesprochenen hier zunächst verunsichert reagierten, gaben die Unbekannten an, dass sie vom örtlichen Wasserwerk beauftragt worden seien, um einen vermeintlichen Wasserschaden zu überprüfen. Innerhalb der Wohnung verwickelte einer der beiden das Ehepaar in ein Gespräch, während der andere Bargeld in Höhe von 500EUR aus einer Schmuckkassette entwendete. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, flüchteten beide Täter schlagartig aus der Wohnung. Die Geschädigten beschreiben den einen Täter als männlich, 180cm groß, auffallend kräftige Statur, ohne Bart, hellblauer Trainingsanzug mit auffälligen Applikationen, Schweißband im Haar. Die andere Person sei männlich, ca. 45 Jahre, 170 bis 175cm groß, schlanke Statur, kurze, blonde Haare, ohne Bart, in grauem Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 345-0 entgegen.

4.Dienstfahrzeug der Stadtpolizei beschädigt, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 05.04.2023, 04:10 Uhr

(da)Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen ein Dienstfahrzeug der Stadtpolizei in der Wiesbadener Innenstadt beschädigt. Demnach wirkten vier bisher unbekannte Personen gegen 04:10 Uhr gewaltsam auf den abgeparkten Opel Mokka der Stadtpolizei ein, sodass ein größerer Schaden an der Windschutzscheibe, der Motorhaube sowie dem rechten Außenspiegel entstand. Weiterhin entwendeten sie ein Kennzeichen des Fahrzeugs. Die Tat wurde durch eine in der Nähe befindliche Kamera der Videoschutzanlage aufgezeichnet. Entsprechend können die vier Personen als männlich, normaler Statur und ca. 20 Jahre alt beschrieben werden. Einer war darüber hinaus 180cm groß, trug eine Brille, blonde Haare mit Mittelscheitel, eine schwarze Daunenjacke, hellblaue Jeans und weiße Sneaker. Die zweite Person war 180cm groß, hatte dunkle Haare, einen schwarzen Pullover, dunkelblaue Daunenjacke, Jeans, weiße Sneaker. Die dritte Person war 175 cm groß, hatte dunkle kurze Haare, eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen und schwarze Schuhe. Die vierte Person war 180cm groß, trug eine Brille, lockige Haare, grüne Basecap, grüne Daunenjacke, dunkle Hose und dunkle Schuhe. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 8.000EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 345-0 entgegen.

5. Verkehrskontrollen im Bereich der Berliner Straße, Wiesbaden, Berliner Straße, 05.04.2023 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(da)In der Nacht zum Mittwoch führte die Wiesbadener Polizei Kontrollen im Bereich von Zu- und Abfahrten der Bundesautobahnen durch. Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Kräfte zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr 16 Fahrzeuge und 25 Personen. In einem Fall wurde die Kontrolle einem Autofahrer zum Verhängnis. Hier stellte man fest, dass dieser seinen PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte und obendrein keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte.

