POL-WI: Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Münzgeld aus Buchhandlung gestohlen +++ Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone

1. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel, Boelkestraße 02.04.2023, 11.45 Uhr bis 13.45 Uhr

(pl)Am Sonntag wurde in der Boelckestraße in Mainz-Kastel ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter machten sich zwischen 11.45 Uhr und 13.45 Uhr an der Kellertür, der Eingangstür und an einem Fenster des Hauses zu schaffen. Während die Eingangstür den Aufbruchsversuchen standhielt, gelang es den Unbekannten das Fenster sowie die Kellertür gewaltsam zu öffnen und in die Räumlichkeiten einzudringen. Anschließend wurden diese durchsucht und eine aufgefundene Geldbörse entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Münzgeld aus Buchhandlung gestohlen,

Wiesbaden, Michelsberg, 31.03.2023, 20.20 Uhr bis 01.04.2023, 09.00 Uhr

(pl)Beim Einbruch in eine Buchhandlung in der Straße "Michelsberg" haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag das in der Kasse befindliche Münzgeld gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Hinterhof eines Mehrfamilienhauses und hebelten dort die Hintertür des Geschäftes auf. Nachdem sie dann die Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen sie mit dem erbeuteten Münzgeld die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 02.04.2023, 22.45 Uhr bis 23.40 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei Fußstreifen innerhalb der Waffenverbotszone durch. Hierbei kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten zwischen 22.45 Uhr und 23.40 Uhr insgesamt 12 Personen und konnten erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist, feststellen. Bei einer zur Aufenthaltsermittlung gesuchten 20-jährigen Frau wurden Betäubungsmittel aufgefunden und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

