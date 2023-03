Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermeintlicher Scherz löst Polizeieinsatz aus +++ Ohne Führerschein mit gestohlenem Motorrad vor Polizei geflüchtet - Polizist angefahren +++ Ohne Führerschein zum Gerichtstermin

Wiesbaden (ots)

1. Vermeintlicher Scherz löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Welfenstraße, 29.03.2023, 13.15 Uhr,

(pl)Ein vermeintlicher Scherz im Zusammenhang mit einer Mottoparty hat am Mittwochmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Gruppe verkleideter junger Männer hatte gegen 13.15 Uhr das Gelände einer Schule in der Welfenstraße betreten und eine Schusswaffe auf Lehrkräfte gerichtet. Nach Ansprache durch das Lehrpersonal flüchtete die Gruppe in mehreren Autos in Richtung Mainzer Straße. Den verständigten Polizeikräften gelang es zwei mutmaßlich an der Aktion beteiligte Männer festzunehmen. Die vermeintliche Tatwaffe, eine Gotcha-Waffe, wurde im weiteren Verlauf aufgefunden und sichergestellt. Die Beteiligten erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen. Weiter wurden umfangreiche polizeiliche Maßnahmen, unter anderem eine Wohnungsdurchsuchung, nötig. Das Polizeipräsidium wird zu gegebener Zeit die Stellung einer Kostenrechnung für den nicht unerheblichen Polizeieinsatz prüfen.

2. Ohne Führerschein mit gestohlenem Motorrad vor Polizei geflüchtet - Polizist angefahren, Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, 29.03.2023, 18.55 Uhr,

(pl)Auf seiner Flucht vor der Polizei hat ein 52-jähriger Motorradfahrer am Mittwochabend einen der eingesetzten Polizisten angefahren. Der Motorradfahrer verunfallte hierbei selbst und wurde festgenommen. Eine Polizeistreife wollte das anfangs mit zwei Personen besetzte Motorrad aufgrund einer auffälligen Fahrweise gegen 18.55 Uhr einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer des Motorrads flüchtete beim Erblicken der Streife in die Assmannhäuser Straße, wo der Sozius abstieg und zu Fuß die Flucht antrat. Als der Motorradfahrer dann in einem Innenhof wenden wollte, versperrte ihm die Streife mit dem Dienstfahrzeug den Weg. Im weiteren Verlauf versuchte der 52-Jährige zwischen dem auf der Beifahrerseite ausgestiegenen Beamten und einem Zaun hindurch zufahren und kollidierte dabei mit dem Polizisten. In Folge des Zusammenstoßes kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde festgenommen. Hier zeigte sich der Grund für seinen Fluchtversuch. Der 52-Jährige war nicht nur ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss unterwegs, auch das von ihm gefahrene Motorrad war gestohlen. Bei dem Zusammenstoß wurden der Polizist sowie der Motorradfahrer leicht verletzt und auch der Streifenwagen beschädigt. Der verletzte Polizeibeamte war nicht mehr dienstfähig. Der Festgenommene muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Mehrere Pkw aufgebrochen,

Wiesbaden, Ludwigstraße, Philippsbergstraße, Querfeldstraße, Dienstag, 28.03.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 29.03.2023, 09:20 Uhr

(sun)In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in Wiesbaden mindestens vier Fahrzeuge aufgebrochen und mehrere Gegenstände entwendet. Zwischen 22:00 Uhr und 09:20 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zu zwei in der Ludwigstraße geparkten Pkw. Aus dem BMW und dem Opel Corsa entwendeten die Täter Bargeld und Arbeitsgeräte. Zwischen 19:00 Uhr und 06:30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster eines in der Philippsbergstraße geparkten BMW Mini. Sie durchwühlten den Mini und ließen ein Ladekabel mitgehen. Des Weiteren brachen Täter zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr in der Querfeldstraße in einen Jaguar ein. In diesem Fall wurde nichts gestohlen. Die Täter flüchteten in allen Fällen in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich letztlich auf über 3.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Versuchter Einbruch in Wohnhaus,

Wiesbaden, Parkstraße, Mittwoch, 29.03.2023, 00:30 Uhr bis 07:00 Uhr

(sun)In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter auf zwei aneinandergrenzende Grundstücke in Wiesbaden gelangt und haben nicht nur die Gärten durchstöbert, sondern auch versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Zwischen 00:30 und 07:00 Uhr gelangten die Täter auf die beiden Grundstücke in der Parkstraße. Auf einem Grundstück durchwühlten die Unbekannten eine Kiste mit Gartenspielzeug. Auf dem anderen Gelände durchstöberten die Täter den Garten und versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen jedoch misslang. Letztlich wurde nichts entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 29.03.2023, 17.00 Uhr bis 30.03.2023, 00.30 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam mit Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren ab 17.00 Uhr bis in die Nacht hinein in der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Insgesamt wurden 32 Personen kontrolliert und ein Ermittlungsverfahren wegen aufgefundener Betäubungsmittel eingeleitet. Die Kontrolle, bei welcher eine Person Betäubungsmittel mit sich führte, fand im Bereich Einkaufszentrum Schelmengraben statt.

6. Ohne Führerschein zum Gerichtstermin, Wiesbaden, Bundesautobahn 66/ Borsigstraße, Donnerstag, 30.03.2023, 11:20 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag erwischte die Polizei bei Wiesbaden einen Mann, der ohne Führerschein zu einem Gerichtstermin und von dort wieder weggefahren war. Ein Beamter der Polizeistation Hofheim war als Zeuge zu einem Gerichtstermin am Amtsgericht Frankfurt geladen. Auf der Rückfahrt vom Termin staunte er nicht schlecht, da er in einem BMW den Mann wiedererkannte, wegen welchem er soeben vor Gericht erscheinen musste. Da dem Beamten bekannt war, dass der 36-Jährige keinen Führerschein mehr besitzt, verständigte er seine Kollegen. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den BMW schließlich nach der Fahrt über die A 66 an der Borsigstraße in Wiesbaden-Nordenstadt anhalten. Da der 36-Jährige zudem unter Alkoholeinfluss stand, wurde der Mann vorläufig festgenommen und ein Alkoholtest durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Führerscheinlosen untersagt. Er wird sich nun wieder in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell