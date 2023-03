POL-EU: In den Straßengraben gefahren

Euskirchen (ots) - Eine 23 - jährige Frau aus Weilerswist befuhr mit ihrem Auto am 22.03.2023 gegen 16:25 Uhr die Georgstraße in Euskirchen und bog an der Kommerner Straße nach links ab. Dabei kam ihr ein 29 - jähriger Mann mit seinem Fahrzeug entgegen. Im Kreuzungsbereich stießen beide Autos zusammen. Der Mann wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ...

