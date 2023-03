POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Ingelheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr brannte im Schützenpfad in Ingelheim ein Schuppen. Die Feuerwehr Ingelheim konnte das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus verhindern. Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Ingelheim Telefon: 06132 65510 E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de ...

