POL-PIING: Schuppen in Brand geraten

Heidesheim (ots) - Bei der Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim ging am 01.03.2023 gegen 19:30 Uhr die Meldung über einen Brand von mehreren Pkw im Budenheimer Weg in Heidesheim ein. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden an zwei Pkw, sowie an einer angrenzenden Hauswand. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Personen wurden glücklicher Weise nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat ...

