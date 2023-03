Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schnellrestaurant überfallen +++ Lok von Güterzug entgleist - Vollsperrung +++ Mann mit Luftdruckwaffe unterwegs +++ Fahrraddiebe zugange +++ Vorsicht Taschendiebe +++ Motorradfahrer schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Schnellrestaurant überfallen,

Wiesbaden, Äppelallee, 28.03.2023, 23.25 Uhr, (pl)Am Dienstagabend haben zwei Männer ein Schnellrestaurant in der Äppelallee überfallen. Die beiden Räuber betraten gegen 23.25 Uhr das Schnellrestaurant und bedrohten die Angestellten mit einer Schusswaffe. Der Aufforderung, die Kasse zu öffnen wurde nachgekommen, woraufhin die Täter das daran befindliche Bargeld in einer Plastiktüte verstauten und mit der Beute zu Fuß flüchteten. Das Duo soll etwa 20-30 Jahre alt gewesen sein. Der Räuber, der die Schusswaffe mit sich führte, soll etwa 1,70-1,80 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und eine Sturmhaube, einen schwarzen Pullover, eine dunkelblaue Jogginghose sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle getragen haben. Der Komplize sei ca. 1,70-1,75 Meter groß, schlank und mit einer schwarzen Sonnenbrille, einem grauen über das Gesicht gezogenen Schal, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen im Bereich der Unterschenkel und schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich im Bereich der Einfahrt vier junge Männer aufgehalten haben, welche die Räuber bei der Flucht gesehen haben müssten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet diese wichtigen Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Lok von Güterzug entgleist - Vollsperrung, Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, 28.03.2023, 17.00 Uhr,

(pl)Eine entgleiste Lok hat am Dienstagnachmittag für eine etwa zweistündige Vollsperrung der Kasteler Straße in Biebrich gesorgt. Die Lok, die mehrere Wagons von einem Firmengelände zum Bahnhof Wiesbaden-Ost überführen sollte und hierbei die Kasteler Straße überquerte, entgleiste gegen 17.00 Uhr aufgrund eines technischen Defektes. Die entgleiste Lok wurde von den Wagons getrennt, wobei die Wagons zurück auf das Firmengelände geschoben wurden und die Lok auf dem Gleis im Bahnhof Wiesbaden-Ost verblieb. Es wurde niemand verletzt. Nach etwa zwei Stunden konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.

3. Mann mit Luftdruckwaffe unterwegs,

Wiesbaden-Biebrich, Straßenmühlweg, 28.03.2023, 18.40 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend war ein 24-jähriger Mann auf den stillgelegten Bahngleisen im Bereich des Straßenmühlwegs mit einer Luftdruckwaffe unterwegs. Der Polizei wurde gegen 18.30 Uhr von einer Zeugin gemeldet, dass sie soeben eine männliche Person mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand gesehen habe, welche auf den Gleisen in Richtung Schiersteiner Straße laufen würde. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es den Polizeikräften, den beschriebenen Mann zu lokalisieren. Die von dem 24-Jährigen mitgeführte Luftdruckwaffe wurde samt Zubehör sichergestellt. Zudem wurde bei der Festnahme auch noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der 24-Jährige wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit aufs Revier genommen. Er muss sich nun wegen den Verstößen gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Fahrräder aus Garage gestohlen,

Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, 27.03.2023, 15.30 Uhr bis 28.03.2023, 10.40 Uhr

(pl)In der Carl-von-Linde-Straße waren zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag Fahrraddiebe zugange. Die Täter drangen in eine Garage ein und entwendeten hieraus zwei Fahrräder im Gesamtwert von über 11.000 Euro. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Kellerverschläge aufgebrochen,

Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, 27.03.2023, 15.00 Uhr bis 28.03.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Einbrecher haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Assmannshäuser Straße ein E-Bike, einen Ventilator, eine Heißluftfriteuse und Pfandflaschen gestohlen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Keller des Gebäudes. Dort brachen sie dann in zwei Kellerverschläge ein, schnappten sich das Diebesgut und ergriffen hiermit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Vorsicht Taschendiebe! Wiesbaden, 28.03.2023,

(pl)Ob in der Fußgängerzone, im Bekleidungsgeschäft, im Einkaufsmarkt, im Restaurant oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, immer wieder sind Diebe auf der Suche nach Beute und leider werden sie auch allzu häufig fündig. Am Dienstag allein kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu mindestens vier Taschendiebstählen. Gegen 11.00 griffen Langfinger in der Dotzheimer Straße unbemerkt in den Rucksack einer Frau und schnappten sich das darin befindliche Portemonnaie. Zwei weitere Diebstähle ereigneten sich in den Mittagsstunden während einer Busfahrt oder aber beim Einsteigen in den Linienbus. Die Geschädigten waren zum einen um 12.30 Uhr und zum anderen um 13.30 Uhr jeweils an der Haltestelle "Kirchgasse" in einen Bus eingestiegen und mussten später feststellen, dass ihre Geldbörsen aus den mitgeführten Taschen verschwunden waren. Zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr fiel eine Frau in der Kirchgasse Taschendieben zum Opfer. Auch ihr wurde aus dem Rucksack die Geldbörse gestohlen. Bleibt für die Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen oder während der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Wertsachen aufzupassen. Besonders bei Gedränge ist auf Taschendiebe zu achten. In allen Fällen gilt: Tragen Sie ihre Wertsachen immer nah am Körper und lassen Sie diese nie aus den Augen! Wenige Sekunden genügen, damit der Ärger groß werden kann.

7. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, 28.03.2023, 09.25 Uhr Mainz-Kostheim, Bundesstraße 40, Kommerzienrat-Disch-Brücke

(pl)Am Dienstagmorgen wurde ein 66-jähriger Motorradfahrer in Mainz-Kostheim beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Ein aus Richtung Hochheim kommender 37-jähriger Autofahrer wollte gegen 09.25 Uhr im Bereich der Einmündung B 40 / Kommerzienrat-Disch-Brücke nach links abbiegen und stieß hierbei mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Der bei dem Unfall verletzte 66-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

