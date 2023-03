Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemittelung der Autobahnpolizei -Schwerverletzter nach Auffahrunfall auf A 66-

Wiesbaden (ots)

1. Schwerverletzter nach Auffahrunfall auf A 66, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Montag, 27.03.2023, 08:10 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A 66 bei Wiesbaden wurde am Montagmorgen ein Mann schwer verletzt, er musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Ein 31-Jährige befuhr mit einem Sprinter Kleintransporter die A 66 in Richtung Frankfurt. Als er von dem mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte, geriet dort der Verkehr ins Stocken und ein 45-Jähriger musste seinen Seat abbremsen. Der 31-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 45-Jährige schwer verletzt und in seinem Pkw eingeklemmt. Er musste unter notärztlicher Aufsicht von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau über mehrere Kilometer bis zu Anschlussstelle Erbenheim. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf 20.000 EUR.

