Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung in Bar +++ Ertappte Diebe werden handgreiflich +++ Einbrüche +++ Meldung über Person mit Messer +++ WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung in Bar,

Wiesbaden, Häfnergasse, 27.03.2023, 02.50 Uhr,

(pl)Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in der Häfnergasse wurden in der Nacht zum Montag ein 23-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau leicht verletzt. Im Rahmen von Streitigkeiten und einem Gerangel mehrerer Personen soll ein bislang unbekannter Täter dem 23-Jährigen gegen 02.50 Uhr eine Flasche gegen den Kopf geworfen und der 21-Jährigen einen Faustschlag verpasst haben. Der Angreifer wurde als 1,78 Meter groß mit blond/braunen kurzen Haaren beschrieben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Ertappte Diebe werden handgreiflich,

Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, 25.03.2023, 06.50 Uhr,

(pl)In der Richard-Wagner-Straße wurden am frühen Samstagmorgen zwei ertappte Baustellendiebe handgreiflich. Das Duo hatte sich gegen 06.50 Uhr Zugang zur Baustelle verschafft und ein Heizgerät samt Trägerplatte von der Halterung demontiert. Beim Abtransport des Diebesguts wurden die beiden von einem erschienenen Arbeiter erwischt. Die Ertappten griffen den Arbeiter im weiteren Verlauf mit einem Werkzeug an und ergriffen anschließend mit einem weißen Kleinwagen die Flucht. Während sie die erbeutete Trägerplatte mitnahmen, ließen sie das Heizgerät vor Ort zurück. Der Arbeiter wurde durch den Schlag mit dem Werkzeug leicht verletzt. Einer der beiden Diebe soll etwa 1,95 Meter groß sowie schlank gewesen sein und eine gelbe Jacke mit Kapuze, eine dunkle Jogginghose sowie Turnschuhe getragen haben. Der Komplize wurde als etwa 1,70 Meter groß, ca. 90-95 Kilogramm schwer, mit kurzen Haaren und einem rundlichen Gesicht beschrieben. Er habe eine blaue Jacke sowie eine blaue Jogginghose getragen und gebrochenes Deutsch gesprochen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden-Erbenheim, Gronaustraße, 25.03.2023, 07.30 Uhr bis 26.03.2023, 07.15 Uhr,

(pl)Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gronaustraße in Erbenheim eingebrochen. Die Einbrecher kletterten auf den Wohnungsbalkon und verschafften sich anschließend durch das Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nachdem sie dann die Zimmer nach Wertsachen durchsucht hatten, ergriffen sie mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Geschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 25.03.2023, 18.00 Uhr bis 26.03.2023, 17.00 Uhr,

(pl)In der Dotzheimer Straße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag ein Geschäft von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Eingangstür in die Geschäftsräume ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Offensichtlich wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Meldung über Person mit Messer,

Wiesbaden-Delkenheim, Münchener Straße, 26.03.2023, 22.00 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde der Wiesbadener Polizei mitgeteilt, dass sich im Bereich der Münchener Straße womöglich eine Person mit einem Messer aufhalten würde. Aufgrund der gegen 22.00 Uhr eingegangenen Mitteilung wurde unmittelbar eine Polizeistreife vor Ort entsandt. Die Polizeikräfte konnten im Umfeld der Münchener Straße keine verdächtigen Personen oder mögliche Geschädigte antreffen.

6. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 21.03.2023 bis 23.03.2023,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via SMS und WhatsApp wurde in der vergangenen Woche eine Frau aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell